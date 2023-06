O recado de um senador sobre Zanin e Pacheco no STF

Em uma reunião reservada com líderes do Senado nesta semana, Omar Aziz (PSD-AM) comentou que conheceu em sua vida apenas duas pessoas que nasceram talhadas para se tornarem ministros do STF: o advogado Cristiano Zanin, que será sabatinado no próximo dia 21, e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.

Advogado do presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato, Zanin foi indicado pelo cliente ao Supremo para a vaga de Ricardo Lewandowski.

Já Pacheco tem sido citado com frequência por integrantes da alta cúpula do Judiciário e do meio político como um candidato com grandes chances à vaga que deverá será aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que completa 75 anos em 2 de outubro.

