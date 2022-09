O recado de Soraya Thronicke para Valdemar Costa Neto sobre Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em São José do Rio Preto (SP) nesta terça, Soraya Thronicke fez uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, seu ex-aliado e ex-correligionário no PSL e atual adversário na disputa pelo Palácio do Planalto.

A senadora do União Brasil disse virar “onça” quando vê alguém que carregou a mesma bandeira que ela em 2018 contra a corrupção e a favor do mercado liberal que “simplesmente é uma fraude” e “trai a pátria brasileira”.

Ela declarou ter sido eleita para o Senado na onda anti-PT, “na mesma onda que Bolsonaro se elegeu”. “E muitos brasileiros no decorrer do tempo se sentiram decepcionados como eu, Soraya, com base em fatos”, afirmou.

A presidenciável aproveitou ainda para mandar um recado para o presidente do PL, atual partido de Bolsonaro, lembrando da saída do presidente do PSL, em 2019:

“Quem abandonou as bandeiras foi ele. Quem abandonou e quem traiu o partido [o PSL] foi ele. Cuidado, Valdemar Costa Neto, porque, se ele for eleito, Valdemar vai sofrer na mão dele”.