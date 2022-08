Moraes diz que sistema eleitoral é orgulho nacional; Bolsonaro não aplaude

Empossado como novo presidente do TSE na noite desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes foi aplaudido de pé por quase um minuto por parte da plateia repleta de autoridades dos Três Poderes no meio do seu discurso, que acontece nesse momento.

Ele foi ovacionado no momento em que dizia que a cerimônia simbolizava “o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo”.

“Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracia do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional”, declarou, sendo aplaudido na sequência.

O presidente Jair Bolsonaro foi a única pessoa sentada na tribuna que não aplaudiu a fala. Na plateia, os ministros do seu governo também se mantiveram quietos em meio aos efusivos aplausos.

