O recado de Moraes depois do primeiro turno: ‘maturidade democrática’

Presidente do TSE, Alexandre de Moraes apanhou durante muitas semanas do bolsonarismo radical — insuflado por Jair Bolsonaro — que o acusava de tentar conduzir a eleição para beneficiar Lula.

Abertas as urnas neste domingo, Bolsonaro saiu como o grande vitorioso, ainda que tenha ficado atrás de Lula no primeiro turno. Elegeu as maiores bancadas no Parlamento e avançou muito nos estados. Há pouco, nas redes, ele inclusive festejou o resultado das urnas.

Como manter de pé a teoria fajuta? Moraes, que não passa recibo aos radicais bolsonaristas, usou as redes para comentar o sucesso da eleição.

“Parabéns a todos os brasileiros e brasileiras que mostraram sabedoria e maturidade democrática, votando com segurança e paz! O primeiro turno das eleições gerais de 2022 transcorreu em absoluta harmonia. A Democracia prevaleceu”, escreveu o ministro.