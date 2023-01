O recado de Moraes aos terroristas e ao bolsonarismo golpista

Alexandre de Moraes participou nesta terça da posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Em seu discurso, o ministro do STF mandou um recado aos terroristas que atacaram e destruíram as sedes dos poderes da República e aos bolsonaristas que incentivaram a ação.

“Temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar um golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. As instituições irão punir todos os responsáveis. Aqueles que realizaram os atos, aqueles que financiaram, aqueles que incentivaram, por ação ou por omissão“, disse Moraes.