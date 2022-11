O recado de Moraes a quem contesta o resultado da eleição

Alexandre de Moraes disse nesta quinta-feira que os movimentos golpistas que contestam o resultado das eleições serão combatidos e os seus integrantes terão as suas responsabilidades apuradas criminalmente. Na primeira sessão presencial do TSE depois do segundo turno, o chefe do tribunal reafirmou a sua confiança no sistema eleitoral brasileiro e disse que aqueles que participarem de atos para subverter o que foi decidido nas urnas “serão tratados como criminosos”.

Moraes disse ainda que o resultado do pleito foi reconhecido por todas as instituições envolvidas no processo e que a “maioria massacrante” dos eleitores é de democratas que aceitam a mudança de governo. O ministro garantiu que o vencedor da eleição será diplomado até 19 de dezembro e tomará posse em 1º de janeiro do ano que vem.

“A democracia venceu novamente no Brasil. Quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e, mais do que isso, parabenizar à sociedade: as eleitoras, os eleitores que, em sua maioria massacrante, são democratas. Eles acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e as responsabilidades serão apuradas”, disse Moraes.