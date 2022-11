O recado de Lula sobre a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo

Durante discurso no fim da manhã a parlamentares no QG da transição em Brasília, Lula disse que os brasileiros não devem ter vergonha de vestir a camisa da seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20 – o primeiro jogo do Brasil será no dia 24, contra a Sérvia.

A camisa verde e amarela da seleção virou um símbolo dos manifestantes que protestaram pela queda de Dilma Rousseff, a partir de 2014, e mais adiante dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Lula defendeu o uso da camisa por cidadãos de qualquer inclinação política e ainda aproveitou para provocar possíveis adversários.

“Um aviso importante pra vocês: a Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir camisa e amarela”, disse ele, ao final do evento em Brasília. “Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde e amarela, só que a minha vai ter o número 13 atrás.”

