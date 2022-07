O recado de Lula sobre a briga do PT com o PSB no Rio

O Radar vem noticiando nas últimas semanas a crise aberta entre PT e PSB no Rio de Janeiro em torno da escolha sobre quem disputará a cadeira ao Senado na chapa que terá Marcelo Freixo (PSB) como candidato a governador.

O PSB quer que Alessandro Molon seja o concorrente, dado que é o nome do campo da centro esquerda mais bem posicionado nas pesquisas eleitorais até agora. O PT, por sua vez, quer que André Ceciliano dispute à vaga e cobra os socialistas o cumprimento dos termos de um acordo que viabilizou o apoio de Lula a Freixo.

Na quarta, a convenção estadual do PSB no Rio oficializou as candidaturas tanto de Freixo quanto de Molon, o que abriu uma guerra pública entre as duas legendas, com o PT do Rio ameaçando romper com os aliados regionais. O que se diz nos bastidores é que as executivas nacionais dos partidos que serão as juízas do impasse.

Ao que tudo indica, o PT não parece disposto a ceder. Lula se pronunciou sobre a disputa e defendeu a candidatura de Ceciliano em vídeo divulgado nesta sexta. O ex-presidente disse que seu colega de partido é a única opção ao Senado pelo Rio.

“Eu estou dizendo para vocês porque vocês já sabem que o Freixo é governador, que nós temos muito deputados, mas é importante eleger senador. E nós só temos um. O senador que nós temos no Rio de Janeiro é André Ceciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa, um companheiro que fez um verdadeiro milagre como presidente da assembleia, unificando a assembleia, ajudando todos os prefeitos do Rio de Janeiro, ajudando as universidades e fazendo aquilo que o Estado deveria fazer e não fez. Então, a gente não pode ter dúvida que a gente precisa escolher para senador da república André Ceciliano, companheiro do Partido dos Trabalhadores”, disse.