O recado de Lula para os povos indígenas na COP27

Durante reunião nesta quinta-feira na COP27, no Egito, Lula reafirmou seus compromissos com os povos indígenas. Ele já havia prometido na campanha a criação do Ministério dos Povos Originários, que irá representar os interesses indígenas no governo federal. “Eu quero fazer parte dessa luta de vocês e quero que vocês aproveitem o meu mandato”, disse.

Lula defendeu a inclusão de indígenas, pessoas negras e pobres no Orçamento da União. Ele disse ainda que gostaria de indicar pessoas não brancas para a presidência da Funai e para a área do governo que cuida da saúde desses grupos.

“No fundo, no fundo, o povo pobre e os indígenas não são tratados como seres humanos. São tratados como se fossem números. Não estão levando em conta essas pessoas quando você faz o orçamento do país, quando vai distribuir as finanças do país, e decide que tanto vai para diplomacia, tanto para as Forças Armadas, tanto para a guerra, tanto para não sei o que e nada para o povo pobre, nada para o povo negro e nada para os povos indígenas. É essa visão que nós temos que mudar”, disse.

O presidente eleito reconheceu a presença de povos nativos no Brasil antes mesmo de os portugueses desembarcarem nas nossas terras. Lula disse que o país tem “obrigação moral, ética e política” de reparar danos causados aos povos originários. O petista disse que o país será exemplo para o mundo no tema.

“Às vezes dá a impressão de que os indígenas estão fazendo um favor à supremacia branca de existirem quando na verdade foram eles que se intrometeram onde vocês já moravam muito antes de saber que o nosso país e outros existiam. Nós temos a obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação do que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. Eu tenho o compromisso de fazer inclusive com que o Brasil possa servir de exemplo, com uma política de parceria, de uma política em que as pessoas não sejam tratadas como se fossem de segunda classe”.

Por fim, ele reafirmou que deseja ter indígenas ocupando espaços de poder e decisão em seu futuro governo e que a proteção aos povos nativos não será feita em oposição ao desenvolvimento econômico do país. “O que eu quero é que os indígenas brasileiros participem da governança do meu país. Por isso que estou criando o Ministério dos Povos Originários. Por isso que vamos ter uma saúde pública especial quem sabe se Deus quiser dirigida pelos próprios indígenas. Quem sabe a Funai não precisa ser dirigida por um branco, mas ser dirigida por uma mulher ou um homem indígena? Para que a gente mude a compreensão sobre as pessoas. Para que a gente não veja o indígena como um estorvo ao desenvolvimento da sociedade”, disse.