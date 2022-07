O recado de Lula às Forças Armadas: ‘não toleraremos qualquer ameaça’

Lula aproveitou o discurso que fez neste sábado na área externa da Fonte Nova, em Salvador, para mandar um duro recado às Forças Armadas, identificadas em grande parcela com Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército.

Já ao final da sua fala de mais de meia hora, o petista afirmou que “o Brasil independente e soberano que queremos não pode abrir mão de suas Forças Armadas”. E complementou com um um aceno em tom de cobrança. “Não apenas bem treinadas e bem equipadas, mas sobretudo as Forças Armadas comprometidas com a democracia”, disse o presidenciável.

“Cabe às Forças Armadas a nobre missão de atuar em defesa do povo, em defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente aquilo que está definido pela Constituição. É necessário superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular”, declarou Lula.

Segundo o ex-presidente, para sair da crise e voltar a crescer e se desenvolver, o Brasil precisa de normalidade e respeito institucional, “com observância integral à Constituição, que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, de cada um de nós”.

“Eu tenho certeza de que as Forças Armadas estarão ao lado do povo brasileiro na nossa luta por uma nova independência, como estiveram em momentos importantes da nossa história”, concluiu.