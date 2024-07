O recado de Lula ao presidente da Itália sobre o acordo Mercosul-UE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula afirmou ter dito ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, que faz visita de Estado a Brasília nesta segunda-feira, para “avisar aos companheiros” da União Europeia que o Mercosul está “apto” a firmar um acordo comercial com o outro bloco. “Agora, depende dos europeus”, acrescentou o brasileiro.

Há uma semana, Lula havia comentado que a dificuldade de os europeus teriam de “resolver suas próprias contradições internas” seria o único entrave à conclusão do acordo.

A declaração foi feita durante o discurso do brasileiro na cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai.

“Só não concluímos o acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições internas”, declarou Lula naquela ocasião.