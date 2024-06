O recado de Lula a Milei: “Ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim”

VEJA Mercado - quarta, 26 de junho

Os impactos da inflação no aluguel e entrevista com Anita Scal

Os principais índices europeus e os futuros americanos operam em baixa nesta quarta-feira, 26. Divulgado pelo IBGE nesta manhã, o IPCA-15 subiu 0,39% em junho, contra 0,44% em maio. O número veio abaixo da mediana de projeções dos analistas, de 0,43%. O dia também é marcado pela reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), formado pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento), e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O grupo deve publicar hoje o decreto que muda a meta de inflação anual para contínua a partir de 2024. A decisão foi anunciada no ano passado, e o alvo deve se manter em 3% ao ano. Camila Barros entrevista Anita Scal, sócia e diretora de investimentos imobiliários da Rio Bravo.