O recado de Lula a empresários e ao mercado financeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Nas conversas que terá com empresários e representantes do mercado financeiro, Lula não quer saber de cobranças nem de fazer autocrítica pela roubalheira do PT nos governos dele e de Dilma Rousseff.

Lula, segundo aliados, quer falar mais do que ouvir dos empresários. O petista acredita que o empresariado não tem o que cobrar dele em matéria de planos para um eventual novo governo.

Lula tem dito que as realizações dos seus dois governos são a sua “nova carta aos brasileiros”. O empresariado, na visão do ex-presidente, não tem o que duvidar — nem temer.