O recado de Lira sobre o primeiro aniversário dos ataques de 8 de janeiro

Depois de avisar a Lula que não estará presente no ato do 8 de janeiro que será realizado nesta segunda, no Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou há pouco sobre o primeiro aniversário dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes. O deputado alegou problemas de saúde na família para justificar sua ausência no evento desta tarde, no qual seria uma das seis autoridades a discursar.

“Há um ano as sedes dos 3 Poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado. Todos os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei, dentro do devido processo legal. A liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição”, escreveu Lira, nas redes sociais.

Ele disse ainda que “devemos sempre celebrar a democracia e cuidar do futuro de nosso país” e que a Câmara, “casa dos representantes do povo e expressão significativa de nosso regime democrático, tem dado o exemplo em prol do Brasil e dos mais caros valores consagrados em nossa Constituição Federal”.

“Diálogo, busca pela formação de consensos e respeito ao dissenso e às minorias foram as marcas de um ano histórico, em que a Câmara dos Deputados cumpriu sua missão constitucional de legislar. Aprovou marcos normativos relevantes, que permitirão ao Brasil dar um salto para o futuro, tais como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o marco legal do crédito de carbono e a pauta verde. Todos esses avanços são a prova viva de que a democracia, exercida por cada um dos três poderes nos termos delimitados pela Constituição, é o único caminho possível para o desenvolvimento, prosperidade, geração de emprego e renda e bem estar dos brasileiros e brasileiras”, concluiu.