O recado de Hamilton Mourão aos bolsonaristas que pedem golpe nas ruas

O vice-presidente Hamilton Mourão foi às redes sociais há pouco comentar as manifestações golpistas de bolsonaristas pelo país e disse que eles “agora querem que as Forças Armadas deem um golpe”. Segundo o general da reserva do Exército e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, uma intervenção colocaria o Brasil em uma “situação difícil perante a comunidade internacional”.

No início da série de publicações no Twitter, ele se dirigiu aos brasileiros e disse que “há hoje um Sentimento de frustração, mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e consequentes condenações do Lula“, que venceu o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, no último domingo.

“Agora querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o País numa situação difícil perante a comunidade internacional. As manifestações ordeiras, em justa indignação, são bem vindas. Vemos nelas famílias, idosos, crianças…todos pessoas de bem”, escreveu.

Na sequência, Mourão fez referência a uma declaração do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, de que “na derrota temos que ter altivez e sermos desafiadores”.

“Está na hora de lançar um manifesto explicando isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retornarmos muito mais fortes em 2026. Precisamos viver para lutar no dia seguinte”, concluiu.