O recado de Haddad ao Congresso sobre o Orçamento Secreto

Futuro ministro da Economia do próximo governo Lula, Fernando Haddad afirmou nesta segunda-feira que, apesar da decisão do STF de tornar inconstitucional a prática do chamado Orçamento Secreto, o Congresso e o Executivo terão que buscar formas de definir o Orçamento da União com a garantia da participação do Parlamento no processo.

Haddad afirmou que já esperava a posição final do STF sobre o assunto, que formou maioria para derrubar as emendas de relator por entender que a prática sofre de falta de transparência com relação ao repasse de recursos da União para obras em estados e municípios.

Ele rebateu as críticas de que o Supremo, ao decidir sobre uma matéria do Legislativo, estaria extrapolando a sua competência. O futuro ministro disse ainda que não há interesse da próxima gestão de alijar o Congresso das discussões sobre aplicação dos recursos do Orçamento.

“Eu acredito que isso estava na agenda do Supremo, que tinha que se manifestar. Era muito difícil que ele não se manifestasse nessa direção. Quando o STF é provocado, não tem como escapar de se manifestar. O orçamento tem que ter uma margem de discricionariedade e transparência, mas entendo que é absolutamente possível construir uma alternativa que dê protagonismo ao Parlamento, respeitados os princípios constitucionais. Acredito que a partir de hoje começa uma nova etapa de relacionamento. O presidente Lula não tem a menor intenção de retirar do Congresso Nacional a condução dos interesses nacionais. Nós vamos encontrar o caminho de fazer isso com a transparência que o orçamento público exige”, disse.