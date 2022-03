O recado de Geraldo Alckmin a Lula e ao PT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Durante o discurso que marcou a sua filiação ao PSB e o colocou mais próximo de ser vice na chapa de Lula à presidência nas eleições deste ano, Geraldo Alckmin falou de união e esperança. Coube até um elogio rasgado a Lula, quando o ex-tucano disse que ele era a expressão da própria democracia brasileira.

O ex-governador de São Paulo encerrou o seu discurso, contudo, mandando um recado claro a Lula e ao PT, representado no evento pela sua presidente nacional, Gleisi Hoffmann. Alckmin citou uma frase de Mário Covas para dizer, nas entrelinhas, que está com os petistas, mas que não irá se submeter a tudo.

“Apoiar não significa deixar de emitir discordância. Igualmente, é preciso não confundir discordância com ultimato. Nem lealdade com subserviência. Lealdade é um valor praticado entre companheiros, mas há uma forma de lealdade que se sobrepõe a todas, a lealdade aos destinos do país”, disse Alckmin.