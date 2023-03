O recado de Bolsonaro a Lula no seu primeiro discurso de volta ao Brasil

No seu primeiro discurso de volta ao Brasil após três meses de autoexílio nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro deu um recado ao governo Lula, dirigindo-se a parlamentares do PL e aliados de outros partidos.

Em um evento fechado, na sede do partido em Brasília, o ex-presidente disse que a legenda tem praticamente 20% das bancadas na Câmara e no Senado, que a oposição é a maioria dentro do Congresso e vai mostrar para “esse pessoal que, por ora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer (sic) para o futuro da nossa nação”.

“Deu pra ter uma visão do nosso país lá de fora. É aprendizado, é um acompanhamento do que acontece aqui, é orgulhar-se de vocês. Eu lembro, lá atrás, quem é mais velho lembra disso, né?, quando alguém criticava o Parlamento, Ulysses Guimarães dizia: espere o próximo. Dessa vez, o próximo melhorou, e muito”, disse Bolsonaro, em um trecho da sua fala divulgada pelo deputado Pastor Marco Feliciano (PL-SP).

“E, mostrando para esse pessoal que, por ora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer (sic) para o futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de outros colegas nossos que tem aqui, de vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso. E nós queremos o melhor para o nosso país. E, hoje em dia, a bola está com vocês. Tenho certeza que vocês conduzirão o Brasil para um porto seguro”, complementou o ex-presidente, em outro momento — o vídeo divulgado por Feliciano tem cortes.

No último trecho da fala de Bolsonaro disponibilizada pelo parlamentar, ele diz que retornou ao Brasil com “orgulho muito grande” e vai cumprir expediente no PL, receber muita gente para conversar.

“O nosso chefe aqui é o Valdemar [Costa Neto]”, concluiu, referindo-se ao presidente do seu partido, que estava ao seu lado.