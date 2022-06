O recado de Alexandre de Moraes para as milícias digitais nas eleições

O vice-presidente do TSE Alexandre de Moraes discursou nesta terça na “sessão informativa para as embaixadas” sobre as eleições deste ano e foi categórico sobre o papel que a Corte terá no pleito.

“A Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais”, declarou no encerramento do evento, que reuniu embaixadores e chefes de missões diplomáticas.

Na ocasião, os participantes assistiram a apresentações sobre as eleições no Brasil e o sistema eletrônico de votação. O objetivo do evento foi esclarecer dúvidas que surgem com frequência nos contatos do público estrangeiro com o TSE, diz a Corte.

Moraes destacou aos presentes que, desde que a urna eletrônica foi implementada no país, em 1996, nunca foi comprovado um caso sequer de fraude eleitoral — e lembrou que o Brasil é o único país no mundo em que os candidatos vencedores são conhecidos no mesmo dia da votação.

O ministro afirmou, ainda, que o TSE tem respondido “à altura” a disseminação intencional de desinformação que tem como objetivo desestabilizar o processo eleitoral. De acordo com o magistrado, serão usadas como baliza no combate às fake news duas jurisprudências firmadas pela Corte no ano passado.

A primeira estabeleceu que todas as redes sociais são meios de comunicação, o que abre a possibilidade de julgar o uso malicioso como abuso de meio de comunicação, abuso de poder político e abuso de poder econômico.

Por fim, ele citou a decisão do TSE sobre o caso de um deputado federal paranaense que foi cassado no ano passado por ter proliferado informações falsas sobre o processo eleitoral no dia da eleição. “Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou”, afirmou o ministro.

