O recado da diplomacia ucraniana a Jair Bolsonaro no Brasil

Encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach voltou a cobrar uma posição mais dura da diplomacia do governo de Jair Bolsonaro contra a invasão russa. O presidente brasileiro, segundo Tkach, não fez movimentos para estabelecer contato com o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky, apesar de toda a mobilização internacional pela Ucrânia.

Nesta segunda, Bolsonaro prometeu liberar vistos humanitários a refugiados ucranianos, após ter sido criticado por sua postura de “neutralidade”. Tkach disse que a concessão de vistos para ucranianos pelo Brasil é um “gesto de hospitalidade”, mas cobrou mais.

“É um gesto de hospitalidade. Agora, os ucranianos têm mais um lugar para onde ir. Mas, para parar a agressão, nós precisamos fazer uma pressão sobre o agressor. E essa pressão é o que muitos países do mundo já estão adotando. Cortando os laços e isolando a Rússia”, disse o ucraniano.