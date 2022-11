O recado ameaçador de Mourão em reação a Alexandre de Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, publicou nesta quinta nas redes sociais uma nota em que convoca a “direita conservadora” para combater “a esquerda revolucionária”. Ele cita a decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em resposta ao questionamento do PL às urnas eletrônicas e chama de “absurda” a multa de 22,9 milhões de reais imposta pelo ministro.

O vice-presidente também cita Moraes de forma direta. Segundo Mourão, o presidente do TSE feriu de morte o Pacto Federativo, quando posou nesta quarta para uma foto ao lado de comandantes da Polícia Militar, ato que materializaria “o ápice do autoritarismo”.

A manifestação de Hamilton Mourão vai na contramão da postura do seu partido, Republicanos, em relação ao questionamento do PL às urnas eletrônicas. Mais cedo, o presidente da legenda, Marcos Pereira, disse que iria recorrer contra a multa, que também foi aplicada aos demais integrantes da coligação de Jair Bolsonaro — PP e Republicanos.

“Não tenho nada a ver com isso, (o partido) só está ali por uma formalidade. Eu não fui consultado se era para entrar com essa ação ou não. E, se fosse, teria dito que não. Nós não comungamos dessa opinião”, afirmou Pereira, em entrevista à CNN.

Leia a carta na íntegra:

“Vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função da questão da confiabilidade das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do TSE. O recente recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial dos resultados das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar, mais uma vez, por intermédio de multa absurda e inclusão dos demandantes do inquérito notadamente ilegal.

Supressão discricionária do direito de recorrer e sanções desproporcionais configuram vingança, tudo o que o país não precisa neste momento.

Some-se a este estado de coisas a foto do Presidente do TSE ladeado por alguns Comandantes da PM, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto federativo.

Hoje, rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento; dentro dos ditames democráticos e constitucionais, para restabelecer o Estado Democrático de Direito no Brasil”.