O que une Bolsonaro e Lula nessa crise envolvendo o STF

Enquanto esteve na mira da Lava-Jato por causa da roubalheira petista na Petrobras e dos doces favores que recebeu de empreiteiros corruptos, Lula batia sem dó na Justiça. Em 2014, com a prisão de petistas mensaleiros e o escândalo da estatal prestes a explodir, o petista bateu nos ministros do STF.

“O grande papel do ministro da Suprema Corte é falar nos autos do processo e não falar para a televisão o que ele pensa… Se quer fazer política, que entre para um partido”, disse Lula. O leitor deve se lembrar de falas semelhantes de Bolsonaro sobre os ministros do STF e a política. “Nós vemos que exatamente alguns do Supremo, a minoria do Supremo, é que age na contramão da nossa Constituição. E ali a mensagem clara que fica é que eles têm partido político”, disse o presidente em fevereiro, para ficar em um exemplo.

Em um discurso, já em 2019, Lula falou do “lado podre da Justiça”, o que decidiu apurar os crimes da companheirada, claro. “Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir à safadeza e à canalhice que um lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira… O lado podre da Justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal e o lado podre da Receita Federal trabalharam para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula”, disse o petista.

O discurso de vítima de Lula ficou famoso. Ignorava o fato de o PT ter tomado conta dos contratos da Petrobras — para ficar em apenas um exemplo, porque há vários nos governos petistas — para estabelecer um bilionário balcão de propina em obras. Esquema que abasteceu as campanhas do partido e financiou vitórias em seguidos pleitos. Quando era do seu lado, valia bater nas instituições que teriam “trabalhado para tentar criminalizar a esquerda”. Pobre João Vaccari, pobre Antonio Palocci, pobre José Dirceu. Só anjos da esquerda criminalizados pela Justiça.

Eis que Bolsonaro chegou ao Planalto e levou essa estratégia a outro patamar, buscando fragilizar as instituições e o regime democrático de forma sistemática. Daniel Silveira virou símbolo do vitimismo bolsonarista contra a Justiça, assim como Lula era a cara do vitimismo petista contra a Justiça.

Daí que, quando Bolsonaro decidiu afrontar o STF para livrar um aliado dos “abusos” do Judiciário, Lula silenciou. Como criticar Bolsonaro por acusar um poder de cometer abusos, quando ele, Lula, valeu-se muito bem desse método? É verdade que faltou marqueteiro para ajudar o petista a ensaiar alguma fala, mas as semelhanças entre o petismo e o bolsonarismo não passaram despercebidas.

Ciro Gomes aproveitou a postura petista para dizer que Lula não criticou Bolsonaro e defendeu o STF porque, em seu lugar, também usaria a caneta para livrar companheiros da Justiça.

“O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões. Ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julgar eleito, e achar que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições. Segundo, pretender usar, se eleito, do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar à justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade. De forma imediata – e bem colateral – é espantosa a falta de solidariedade dele ao STF, a quem tanto deve. Ou seja: é o velho Lula de sempre, que só pensa em si mesmo e em sua curriola. Lula e Bolsonaro: tão diferentes, tão iguais. Acorda, Brasil”, escreveu Gomes.