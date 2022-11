O que uma comissão da Câmara concluiu sobre as mortes de Bruno e Dom

A comissão da Câmara dos Deputados que acompanhou as investigações das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips apresentará nesta quarta-feira um relatório que responsabilizará o Estado brasileiro pelo assassinato da dupla em junho deste ano durante a produção de uma reportagem no Vale do Javari, região isolada do Amazonas.

A relatora da comissão externa sobre o assunto, Vivi Reis (PSOL-PA), detalhará o trabalho na tarde de quarta, no plenário da Câmara. A previsão é a de que o documento deverá ser votado pelos parlamentares no mesmo dia.

Segundo o relatório de cerca de 100 páginas, “o Estado brasileiro foi responsável pelas mortes de Bruno e Dom, e que a atual gestão da Fundação Nacional do Índio (Funai) não atuou no cumprimento de sua função institucional, dificultando o trabalho dos servidores e desrespeitando a atuação daqueles que buscam a proteção do território indígena do Vale do Javari”.

Bruno e Dom foram vítimas, de acordo com a comissão, de uma “rede de associações criminosas que atua na região e movimenta montantes vultuosos, a partir de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e a pesca ilegal do pirarucu em grande escala”.

De acordo com a deputada, as atividades ilegais na região são de conhecimento das autoridades. “Infelizmente, é mais uma tragédia anunciada na Amazônia e, se nada for feito, outras tragédias irão ocorrer. É urgente tomar medidas de proteção para os indígenas, servidores e representantes de entidades indigenistas locais, da mesma que é preciso concluir as investigações e, após o devido processo criminal, responsabilizar os executores, os mandantes e os financiadores”, diz a relatora.

Além de apresentar um diagnóstico sobre a apuração das mortes, o documento vai sugerir ainda a instalação de uma CPI para investigar organizações criminosas que atuam no Vale do Javari. Há ainda um pedido para as autoridades de Peru e Colômbia colaborarem no combate aos crimes na região.