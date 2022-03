Pastor evangélico não perdoa conduta de Mourão na vice de Bolsonaro

Este é o último ano de mandato do general Hamilton Mourão na vice presidência de Jair Bolsonaro. O próprio chefe do executivo já indicou que não ficou muito feliz com o trabalho do seu substituto e está em busca de um novo vice para seu projeto de reeleição neste ano.

Mourão também não terminará seu mandato em alta conta com Silas Malafaia, pastor evangélico que é um dos principais aliados do presidente. Ele afirmou nesta terça ao Radar que preferiria que o próximo vice não fosse do meio militar.

Para Malafaia, Mourão não foi leal ao presidente em momentos difíceis do mandato. “O amigo leal você conhece na tempestade e não na bonança. Achei que o Mourão em horas delicadas não esteve tão ao lado do presidente quanto deveria. Tenho respeito por ele, mas assim como o próprio presidente Bolsonaro eu achei que ele poderia ter dado mais”, disse.