O que tira o sono da campanha de Bolsonaro no gabinete de Moraes

A campanha de Jair Bolsonaro tem tido pesadelos com Alexandre de Moraes. Há temor real de que as mensagens de empresários, em poder da Polícia Federal, revele pagamento, via caixa dois, de eventos de campanha do presidente.

Combustível para motociatas, ônibus com militância em eventos de Bolsonaro e outras despesas estariam nessa conta clandestina, segundo aliados.