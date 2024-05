O que Ronaldo Caiado faria se fosse presidente durante a tragédia do RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se estivesse na cadeira do presidente Lula, o governador Ronaldo Caiado diz que já teria mudado seu gabinete para o Rio Grande do Sul, para acompanhar de perto a tragédia que já deixou mais de 150 mortos.

“Não há outra coisa mais importante no país do que estar na linha de frente”, afirmou o goiano ao Radar nesta semana, em Nova York, onde participou do Brazil Investment Forum, encontro organizado pelo Lide de João Doria.

Pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2026, o governador avalia que o petista está descolado da realidade nesse momento do trabalho de socorro aos gaúchos.

“Ficar em Brasília dando expediente até quatro da tarde não é correto”, comentou.

Para Caiado, aliás, Lula não é mais o mesmo, não tem paciência nem vontade de ouvir ou governar. O que é o caminho da ruína.