O que Rodrigo Garcia tem falado sobre a privatização da Sabesp

Em um encontro recente com representantes do setor de infraestrutura, o governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) voltou a falar sobre a privatização da Sabesp, a companhia de saneamento do estado.

O assunto foi um dos mais perguntados pela plateia de 50 executivas do Infrawomen Brazil — grupo formado por analistas de fundos de investimentos, engenheiras de grandes construtoras e profissionais de startups e setor de alimentação.

Ao grupo, Garcia evitou dar uma resposta concreta a respeito de planos futuros para a empresa, mas declarou que o foco é a universalização do serviço — e sinalizou que pretende ouvir o setor.

Os encontros com mulheres de diferentes áreas têm sido estratégicos nos compromissos do tucano, que vê no eleitorado feminino um ativo importante contra o adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo o último Datafolha, Garcia tem 13% das intenções de voto entre o nicho, enquanto o ex-ministro da Infraestrutura tem 9%.

Aliados calculam que a rejeição das mulheres paulistas em relação a Jair Bolsonaro (PL) — que já chega a 65%, segundo o mesmo Datafolha — deverá colar em Tarcísio.