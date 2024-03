O que pré-candidata do Novo em SP diz sobre crescimento nas pesquisas

Marina Helena, pré-candidata do Partido Novo à prefeitura de São Paulo, alcançou 7% das intenções de voto em pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta segunda-feira. O resultado é surpreendente se comparado ao desempenho do Novo em outros levantamentos.

Na última pesquisa do mesmo instituto, divulgada em agosto, Vinicius Poit, então apontado como candidato pelo Novo, teria 2% dos votos. Outro levantamento, do Paraná Pesquisas, em fevereiro, mostrou Marina Helena apoiada por 3,3% dos eleitores.

A diretora do Datafolha, Luciana Chong, disse à Folha de S. Paulo que os entrevistados podem ter confundido Marina Helena com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. A explicação é contestada pela pré-candidata do Novo. A distorção, segundo Chong, será resolvida à medida que a população conhecer melhor quem está na disputa pela prefeitura da capital paulista.

“É um absurdo afirmarem que esse é o motivo do resultado da pesquisa. Justamente para evitar confusão, decidimos manter o “Helena”. Além disso, em 2020 a deputada Marina Helou foi candidata e, apesar do mesmo nome, não passou dos 2%”, disse.

Continua após a publicidade

A pré-candidata, que dirigiu a Secretaria Especial de Desestatização do então ministro Paulo Guedes, afirma que os números mostram a identificação dos paulistanos com “valores de direita, como a meritocracia, a eficiência da gestão pública e participação da iniciativa privada nos serviços públicos”.

“A alta no Datafolha mostra que parte da população não aguenta mais a esquerda e a centro-esquerda que governam São Paulo há tanto tempo. Quer tolerância zero com a corrupção do PT, com as máfias que dominam a cidade e com os crimes de rua”, afirmou.