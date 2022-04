O que pensa o chefe da bancada evangélica sobre Viagra nas Forças Armadas

Na tarde desta segunda, o presidente da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, desembarcou em Brasília de um voo do Rio e pediu aos seus seguidores no Twitter uma atualização das notícias. “Estava em voo e perdi as últimas do dia. Quais as novidades?”, publicou ele.

O Radar entrou em contato para contar que a compra de cerca de 35.000 comprimidos de Viagra pela Forças Armada era um dos assuntos mais comentados do dia. O religioso contou que não estava sabendo da notícia e deu uma risada ao saber da compra do medicamento para disfunção erétil, cuja maior parte teria como destino a Marinha.

“Que eu saiba Viagra só serve para uma coisa, não? Vejam só, não se fazem mais marinheiros como antigamente”, disse.