O que pensa Jair Bolsonaro sobre o PL das Fake News

Jair Bolsonaro (PL) parabenizou nesta quinta os deputados que votaram na quarta para derrubar a urgência do chamado PL das Fake News, que se propunha a criar mecanismo de combate à desinformação nas redes.

O presidente fez graça com o fato de o projeto ter sido relatado por Orlando Silva, deputado que é do PCdoB. Bolsonaro ignorou, por exemplo, que alguns parlamentares da base do governo votaram a favor da urgência da matéria.

O presidente disse que em sua época como deputado “nem lia” os projetos de parlamentares de partidos que não eram alinhados com as suas ideias.

“Parabenizo os parlamentares que ontem não deram urgência ao PL das Fake News. ‘Ah, seria uma forma de balizar os excessos né das redes sociais’. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança acaba não tendo nem liberdade e nem segurança. Parabenizo os parlamentares que por nove votos não passaram a urgência”, disse

Bolsonaro ironizou o trabalho de Silva na relatoria do projeto. “E olhem quem era o relator? Um deputado do PCdoB. Qualquer proposta enquanto parlamentar, e eu fui por 28 anos deputado e dois vereador, de acordo com o partido do caboclo, eu já votava contra. Eu nem lia o projeto. Não tem o que discutir. Não pode vir coisa boa de quem defende o comunismo.”