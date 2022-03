O que pensa importante liderança evangélica sobre o escândalo do MEC

O bispo Abner Ferreira, liderança da Assembleia de Deus de Madureira, uma das maiores denominações evangélicas do país, classificou como inadmissível a atuação de pastores num esquema suspeito de transformar o Ministério da Educação em um balcão de negócios, no qual religiosos comandavam repasses de recursos da pasta a municípios com a bênção do ministro Milton Ribeiro.

“Não é atividade de pastor a intermediação de agentes públicos. Inadmissível”, disse ele. Apesar da indignação entre líderes evangélicos, o grupo mantém apoio a Ribeiro, que é pastor, e ao presidente Jair Bolsonaro, que ainda sustenta o auxiliar no cargo.

“O doutor Milton Ribeiro, até o momento, desfruta de reputação ilibada [conosco]. Meu total e irrestrito apoio ao nosso presidente Bolsonaro”, disse Ferreira ao Radar.