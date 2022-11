O que pensa Davi Alcolumbre sobre o União Brasil na base de Lula

Davi Alcolumbre até apoia Luciano Bivar na empreitada de levar o União Brasil para a base do governo Lula.

O ex-presidente do Senado acha, no entanto, que os petistas precisam convidar o partido para fazer parte da nova gestão “às claras”. Desta forma, disse o senador a interlocutores, a legenda poderia ajudar a definir as metas do país.