Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar do entusiasmo de Roberto Campos Neto, a PEC da independência financeira do Banco Central ainda não conquistou Rodrigo Pacheco. “Não tenho compromisso com a tese”, diz.