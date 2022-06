O que o ministro do Turismo foi fazer na Arábia Saudita

O ministro do Turismo, Carlos Brito, está na Arábia Saudita para participar da reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo — que tem o Brasil como um de seus integrantes eleitos (mandato 2021-2025).

Lá, o integrante do governo Bolsonaro vai assinar um memorando de entendimentos para desenvolver o turismo com os sauditas, que contam com um fundo de 4 bilhões de dólares para o setor do turismo.

“Nossa prioridade nesse momento de retomada do turismo é atrair possíveis investidores árabes para o Brasil mostrando as diversas oportunidades de investimentos que temos em nosso território”, afirmou Brito.