O que o ministro do Meio Ambiente vai fazer depois de deixar o governo

Com o fim do governo Bolsonaro, daqui a dez dias, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, vai cumprir a quarentena remunerada de seis meses e depois seguirá para a iniciativa privada.

No cargo desde junho do ano passado, o sucessor de Ricardo Salles no MMA decidiu criar um hub de “projetos verdes”, que vai abranger deste hidrogênio verde a crédito de carbono, metano e reciclagem.

Nesta terça, a Comissão de Ética Pública da Presidência se reuniu para analisar uma consulta do ministro e decidiu que há conflito de interesses após o exercício do cargo no governo federal.