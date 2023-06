O que o futuro ministro do Turismo de Lula achou da sua prisão, em 2018

Hoje dado como certo para ser o novo ministro do Turismo do governo Lula, o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) assistiu pela TV à prisão do presidente, no dia 7 de abril de 2018. E fez questão de usar as redes sociais para comentar a ida do petista para a cadeia, em Curitiba, onde ele ficaria 580 dias.

“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de se entregar à Polícia Federal. Lula deve iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta (mais de 12 anos), pelo cometimento de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O momento atual dá sim uma sensação de combate à corrupção, mas claro que ainda temos muita luta pela frente. Hoje não é um dia para comemorar, mas sim, ficarmos indignados e agir para melhorar o que está por vir”, escreveu o então deputado estadual do PSDB, acrescentando a hashtag #EuAcredito.

Meses depois, em novembro de 2018, Sabino — que deverá substituir a (ainda) colega de partido Daniela Carneiro no Ministério do Turismo — aplaudiu o anúncio de que o então juiz Sergio Moro seria ministro da Justiça do então presidente eleito Jair Bolsonaro.

“A escolha do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça demonstra a sintonia do próximo governo e do presidente Bolsonaro, com os anseios da nossa sociedade. Moro vai, com certeza, fortalecer a Polícia Federal e trabalhar com transparência e eficiência no combate à corrupção e ao crime organizado, entre outras coisas. Aplaudimos a decisão”, escreveu o paraense no Instagram.

Continua após a publicidade

Siga