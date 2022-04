O que Moro vai fazer nos Estados Unidos nesta semana

Sergio Moro trocou de partido e foi anunciado como candidato do União Brasil a algum cargo pela bancada estadual de São Paulo nas eleições.

Apesar de o sonho presidencial dele ter sido descartado pelo partido, Moro não dá sinais de que mudará sua agenda de eventos.

Nesta quarta, o ex-ministro de Jair Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para uma série de compromissos em Washington, a partir de quinta-feira.

Moro vai estar com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Terá conversa com investidores e ainda deve participar do evento batizado de “Diálogo Interamericano – Discussão fechada sobre as eleições presidenciais brasileiras e as dinâmicas subjacentes à campanha”.