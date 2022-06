‘Não me oriento pelo terreno dos rancores’, diz Marina sobre apoio a Lula

A todo momento questionada sobre eventual apoio a Lula, Marina Silva (Rede) é reticente em cravar o endosso à candidatura do petista, mas dá sinais de que vai mesmo se aproximar do ex-presidente nesta campanha — porém, longe de “apoios incondicionais”.

A ex-ministra, que já declarou estar “aberta” ao diálogo, se distanciou de Lula após ataques do cacique e de dirigentes do PT feitos na campanha de 2014 — disputada com Dilma — e na esteira da defesa que fez ao impeachment da agora ex-presidente, iniciado em 2015.

De lá para cá, muitas águas rolaram — os ânimos se esfriaram, o cenário político mudou drasticamente e, com ele, as preocupações se voltaram ao combate à ‘Bomba Bolsonaro’.

“Não me oriento pelo terreno dos rancores. O que existem são divergências políticas, e não subjetivas. E, por isso, posso até ter diferenças com o partido e o candidato, mas eles têm compromisso com a democracia e, no momento, são eles que reúnem as melhores condições para derrotar Bolsonaro”, diz a ex-ministra ao Radar.

Para Marina, a candidatura vitoriosa nas eleições deste ano não pode “ser o Lula ou o PT”, mas sim o conjunto de anseios da sociedade brasileira, sintetizado em um programa — programa esse, de recuperação do cenário “pós-guerra” deixado pelo atual presidente.

“O que está vindo por aí é uma oposição orquestrada, sem limite democrático, sem limite nenhum no terreno da política”, declara.