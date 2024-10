O que Lula prometeu a ministros do STJ sobre as vagas abertas na Corte

O presidente Lula prometeu a ministros do STJ escolher os próximos dois integrantes da Corte até o fim de novembro.

No último dia 15, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça definiu uma lista composta por três desembargadores federais (Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF-; Daniele Maranhão Costa, também do TRF-1; e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3) e outra com nomes do Ministério Público (Maria Marluce Caldas Bezerra, do MP-AL; Sammy Barbosa Lopes, do MP-AC; e Carlos Frederico Santos, do MPF).

As vagas no tribunal foram abertas com as aposentadorias das ministras Laurita Vaz, em outubro do ano passado, e Assusete Magalhães, em janeiro deste ano. Após as decisões de Lula, os indicados ainda terão de ser aprovados pelo Senado.