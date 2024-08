O que Lewandowski está achando de ser ministro da Justiça

Ricardo Lewandowski completou seis meses no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O ex-ministro do STF apanhou bastante na inédita fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), que aconteceu duas semanas após sua posse, e sofreu com o fogo amigo do PT em seu primeiro mês no cargo — mas está gostando.