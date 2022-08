Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de virar destaque na posse de Alexandre de Moraes no TSE, Paulo Guedes explicou no governo o afago em Dilma Rousseff no evento.

“Quando era presidente, Dilma me convidou para jantar no Alvorada com Afif, Kassab e Jaques Wagner. Foi muito atenciosa comigo. Só retribuí”, disse o ministro.