O que levou a Câmara a declarar guerra ao TCU

O Radar mostrou na semana passada que a Câmara havia decidido ir para cima do TCU, exigindo a apresentação de prestações de contas dos gastos anuais do órgão entre 2012 e 2021.

Ao tomar conhecimento da notícia no Radar, ministros do TCU enviaram uma nota em que explicam que todas as contas do tribunal são regularmente apresentadas aos deputados.

O movimento da Câmara, na avaliação de um integrante do tribunal, estaria relacionado ao descontentamento dos deputados com fiscalizações do órgão sobre obras suspeitas de corrupção.

Os casos mais cabeludos estão na Codevasf, estatal dominada pelo centrão e que virou reduto de escândalos envolvendo desvios de verbas em obras públicas no governo de Jair Bolsonaro.