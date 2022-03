O que irrita Lula durante seus discursos e agendas pelo Brasil

No evento que participou nesta terça no Rio de Janeiro com trabalhadores do setor de petróleo sobre a política de preços dos combustíveis da Petrobras, Lula contou o que tem lhe irritado durante suas agendas pelo Brasil.

Assim que começou a discursar, no início da tarde, o ex-presidente mandou o recado para a plateia sobre algo que ele observou ao longo das falas da manhã e que costuma deixá-lo “muito puto”, conforme suas próprias palavras.

“Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu estava aqui ouvindo os companheiros falarem e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente no celular. Me parece que a reunião aqui não estava acontecendo. O que estava acontecendo era a reunião que vocês estão vendo no celular de vocês”, disse Lula, que continuou.

“Eu em um diretório do PT eu já levantei para contar. A Gleisi [Hoffmann] estava falando e tinham 27 pessoas no celular. Eu sinceramente fico muito puto. Porque a moça estava falando num hotel em São Paulo e os caras estavam falando talvez com o Canadá, com a Austrália, com a China. Ninguém estava preocupado com o que ela estava falando”, reclamou.