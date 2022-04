O que Gleisi pensa sobre o passado de Geraldo Alckmin

A presidente do PT Gleisi Hoffmann defendeu, nesta segunda-feira, a aliança do partido com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) e afirmou que o propósito maior do movimento é construir uma frente ampla para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na última semana, o PSB formalizou a indicação de Alckmin para ocupar a vice na chapa do ex-presidente Lula na disputa à presidência. A previsão é que o PT delibere já nesta quarta-feira sobre a oficialização do nome do ex-tucano.

“Muita gente me pergunta: mas o Alckmin foi adversário do PT por tantos anos e agora está junto? Sim, foi adversário, disputamos eleições com o PSDB, tivemos contenda, temos diferenças, mas sempre fizemos as nossas disputas no marco da democracia, respeitando aquilo que construímos no pós derrubada da ditadura, com a constituição de 1988”, disse Gleisi.

O nome de Geraldo Alckmin foi alvo de críticas até mesmo dentro do partido. Para correligionários, o ex-tucano é um aceno a pautas controversas à sigla, além de representar o risco de um novo “Michel Temer” no governo.

O que a legenda tem defendido reiteradas vezes, no entanto, é que as eleições serão extremamente difíceis e que, por isso, a aliança com o PSB se faz necessária. “Todos os setores que estão contra essa ofensiva do Bolsonaro, da extrema direita, tem que estar unidos. É claro que a gente vai discutir muito e para nós é fundamental a centralidade do nosso programa, a vida do povo, disso a gente não abre mão”, afirmou a dirigente.