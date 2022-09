O que fez Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro, no 7 de Setembro

Ana Cristina Valle, segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de Jair Renan, o filho 04 do presidente, torrou no sol distribuindo santinhos na Esplanada dos Ministérios após o desfile do 7 de Setembro.

Candidata a deputada distrital no Distrito Federal pelo PP, ela usa a imagem do ex-marido e do filho no seu material de campanha.

Na semana passada, aliás, a PF sugeriu à Justiça Federal do DF que abra uma nova investigação para apurar a movimentação financeira “atípica” de Ana Cristina na compra de uma mansão no Lago Sul de Brasília, o bairro mais nobre da cidade, avaliada em quase 3 milhões de reais. Ela ganhava pouco mais de 8.000 reais por mês até este ano, como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados.