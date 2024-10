O que explica a falta de empenho de Lula e Bolsonaro na eleição em SP

Para um dono de instituto de pesquisa, Lula e Jair Bolsonaro não entraram de cabeça na disputa em São Paulo por medo de carimbarem a derrota de seus aliados.

O petista apoia Guilherme Boulos, do PSOL, e só foi aparecer nas atividades do aliado na reta final, inclusive com uma live nesta sexta-feira. Já o capitão declarou apoio ao atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição, apareceu em vídeos e situações pontuais durante a campanha, mas não fez agendas de rua como visto em outras cidades.