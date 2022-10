O que explica a briga de Bolsonaro com aliados em SC; veja o vídeo

Cenas de um Jair Bolsonaro irritadíssimo com aliados durante um ato de campanha em Balneário Camboriú (SC), na terça-feira, foram compiladas em um vídeo e passaram a circular nas redes sociais nos últimos dias (veja abaixo).

Captadas pelo portal Click Camboriú, as imagens mostram Bolsonaro reclamando veementemente com o senador Jorginho Mello, seu candidato ao Governo de Santa Catarina, e com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, sempre com um semblante de insatisfação e balançando a cabeça em sinal de negativo.

Segundo relatos de aliados do presidente ao Radar, ele estava insistindo que os cerca de 200 prefeitos de municípios catarinenses que, segundo a organização do evento, foram a Balneário Camboriú prestigiá-lo, fossem levados ao palco. Mas foi avisado, já enquanto o Hino Nacional era executado, que o GSI não permitiu que sua ordem fosse cumprida por razões de segurança, já que o palco só teria capacidade para sustentar 130 pessoas e poderia colapsar.

No vídeo com os trechos cortados da transmissão, que ganhou uma música de fundo de suspense, Bolsonaro chega a empurrar o seu ministro ao ouvir dele um aviso ao pé do ouvido. Ele também conversa com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, que se filiou ao PL recentemente e foi ao aeroporto recepcionar o presidente.

Ao Radar, Oliveira explicou os momentos de tensão dizendo que a agenda do presidente na cidade foi muito corrida, já que Bolsonaro ainda teria outra agenda de campanha em Pelotas (RS) no mesmo dia.

Assista ao vídeo:

https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-12-at-13.41.00.mp4