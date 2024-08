O que explica 100 mil candidatos a menos em 2024; veja ranking por partido

Na comparação com as eleições municipais de 2020, os partidos apresentaram 100.000 pedidos de registros de candidatura a menos neste ano à Justiça Eleitoral [veja o ranking por partido abaixo]. Isso apesar de o fundo eleitoral ter aumentado de 2 bilhões para 4,9 bilhões de reais, como mostrou o Radar nesta terça.

O número (457.348) é o menor desde o pleito de 2008, que teve 381.327 participantes, e representa uma queda de 17,9% em relação ao de 2020 — que registrou o recorde histórico de candidatos no país (557.678).

Alguns fatores ajudam a explicar a redução. Quatro anos atrás, 33 legendas participaram das eleições para prefeituras e Câmaras de Vereadores. Em 2024, são 29 — quatro a menos.

Fusões e fim de coligações

Nesse período, houve duas fusões (DEM e PSL formaram o União Brasil e PTB e Patriota, o PRD) e duas incorporações (do PSC pelo Podemos e do Pros pelo Solidariedade) e duas trocas de nome (PTC virou Agir e PMN foi rebatizado como Mobiliza).

As mudanças ocorreram em meio ao avanço gradual da cláusula de barreira, que começou a ser aplicada em 2019. Trata-se de uma norma que impede ou restringe o funcionamento parlamentar ao partido que não alcançar determinado percentual de votos.

Continua após a publicidade

Este pleito também não terá coligações partidárias para eleições proporcionais, no caso, para os cargos de vereador — o que desestimula o lançamento de candidaturas em muitos municípios.

Só as oito legendas que deixaram de existir da forma em que disputaram as eleições de 2020 (DEM, PSL, PTB, PSC, Patriota, Pros, PTC e PMN) foram responsáveis, naquele ano, por 135.737 candidaturas, quase 25% do total. Agora, os seis partidos resultantes (União Brasil, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir e Mobiliza) lançaram 105.228 candidatos, uma redução de 22,4% na comparação com o pleito anterior.

Desce e sobe

Dentre as 29 siglas que vão participar da disputa de outubro deste ano, 19 tiveram queda na quantidade de candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral na comparação com 2020, somando 126.409 postulantes a menos. As outras dez aumentaram suas chapas com 26.079 candidaturas.

Proporcionalmente, o maior decréscimo entre os dois pleitos foi registrado pelo Cidadania, com uma queda de 72% (de 17.539 para 4.912 candidatos). Já o principal aumento foi do partido Novo, com um crescimento de 1.111% (de 620 para 7.508).

Continua após a publicidade

Em números absolutos, os quatro maiores tombos foram justamente das legendas que resultaram de fusão ou incorporação: PRD (-21.433), União Brasil (-19.284), Podemos (-15.378) e Solidariedade (-14.157).

A maior ampliação no rol de candidatos, por sua vez, foi do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem a maior fatia do fundo eleitoral, quase 887 milhões de reais. O partido comandado por Valdemar Costa Neto teve 7.108 candidatos a mais em 2024, um aumento de 25%.

Veja a seguir a lista dos 29 partidos que disputarão as eleições deste ano, por ordem de maior queda no número de candidaturas com relação ao pleito de 2020:

PRD* – 16.820 candidatos – 21.433 a menos (-56%)



– 16.820 candidatos – (-56%) União Brasil* – 36.236 candidatos – 19.284 a menos (-35%)

– 36.236 candidatos – (-35%) Podemos* – 23.472 candidatos – 15.378 a menos (-40%)

– 23.472 candidatos – (-40%) Solidariedade* 14.891 candidatos – 14157 a menos (-49%)

14.891 candidatos – (-49%) Cidadania – 4.912 candidatos – 12.627 a menos (-72%)

– 4.912 candidatos – (-72%) PSDB – 21.733 candidatos – 11.528 a menos (-35%)

– 21.733 candidatos – (-35%) PV – 4.670 candidatos – 7.615 a menos (-62%)

– 4.670 candidatos – (-62%) PCdoB – 3.132 candidatos – 7.595 a menos (-71%)

– 3.132 candidatos – (-71%) PDT – 22.577 candidatos – 6.189 a menos (-22%)

– 22.577 candidatos – (-22%) PRTB – 4.208 candidatos – 3.804 a menos (-47%)

– 4.208 candidatos – (-47%) PT – 29.631 candidatos – 2.229 a menos (-7%)

– 29.631 candidatos – (-7%) PSD – 38.530 candidatos – 1.216 a menos (-3%)

– 38.530 candidatos – (-3%) MDB – 43.991 candidatos – 1.189 a menos (-3%)

– 43.991 candidatos – (-3%) PSOL – 3.907 candidatos – 852 a menos (-18%)

– 3.907 candidatos – (-18%) PSB – 26.278 candidatos – 693 a menos (-3%)

– 26.278 candidatos – (-3%) Rede – 4.366 candidatos – 505 a menos (-10%)

– 4.366 candidatos – (-10%) PSTU – 159 candidatos – 49 a menos (-24%)

– 159 candidatos – (-24%) PCB – 35 candidatos – 42 a menos (-55%)

– 35 candidatos – (-55%) Unidade Popular – 110 candidatos – 24 a menos (-18%)

– 110 candidatos – (-18%) PCO – 172 candidatos – 29 a mais (+20%)

– 172 candidatos – (+20%) Agir* – 7.288 candidatos – 427 a mais (+6%)

– 7.288 candidatos – (+6%) PP – 39.491 candidatos – 959 a mais (+2%)

– 39.491 candidatos – (+2%) Avante – 16.350 candidatos – 1.068 a mais (+7%)

– 16.350 candidatos – (+7%) PMB – 4.089 candidatos 1.209 a mais (+42%)

– 4.089 candidatos (+42%) Mobiliza* – 6.521 candidatos – 1.453 a mais (+29%)

– 6.521 candidatos – (+29%) Democracia Cristã – 7.013 candidatos – 2.131 a mais (+44%)

– 7.013 candidatos – (+44%) Republicanos – 33.675 candidatos – 4.807 a mais (+17%)

– 33.675 candidatos – (+17%) Novo – 7.508 candidatos – 6.888 a mais (+1111%)

– 7.508 candidatos – (+1111%) PL – 35.583 candidatos – 7.108 a mais (+25%)

*Tiveram alterações desde o pleito de 2020