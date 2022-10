O que dizem observadores sobre o trabalho do TSE na eleição

Atualizado em 4 out 2022, 19h17 - Publicado em 5 out 2022, 09h30

A condução da eleição pelo TSE foi elogiada pelas entidades que atuaram no domingo como observadoras e representam a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Elas acompanharam todo o processo de apuração de dentro do tribunal.

Segundo o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, a entidade foi testemunha da lisura do processo. “Presenciamos eleições limpas, transparentes, céleres e seguras, em total respeito à soberania popular. Isso foi possível pelo trabalho de excelência realizado por ministros e servidores da Justiça Eleitoral”, declarou.

Manoel Murrieta, presidente da Conamp, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, saudou o TSE pela condução do processo eleitoral e cumprimentou os milhares de membros do MP que trabalharam em todas as seções eleitorais.

Para a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, “as instituições provaram ter a maturidade e a solidez necessárias para repelir todo e qualquer discurso de ameaça ao Estado de Direito – afinal, a democracia é um valor cultivado pelo povo brasileiro, que reconhece a importância do voto secreto, universal e periódico e da independência e harmonia entre os Poderes”.

O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nelson Alves, enalteceu a participação da população no primeiro turno como uma demonstração de “que o eleitor não só confia, mas respeita o voto e o processo eleitoral”.

“Sem dúvidas, isso é reflexo do trabalho brilhante desempenhado pelas ministras e ministros do Tribunal Superior Eleitoral durante todo o pleito. A Ajufe continuará atenta ao longo do segundo turno e acredita que novamente os procedimentos de votação ocorrerão sem obstáculos, com pleno êxito do trabalho realizado pela Justiça Eleitoral”, comentou.