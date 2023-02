O que diz Temer sobre os ataques de Lula ao Banco Central

No Lide Brazil Conference, de João Doria, em Lisboa, Michel Temer foi muito questionado por empresários sobre as consequências dos ataques de Lula ao Banco Central de Roberto Campos Neto.

O ex-presidente, também alvo do discurso rancoroso do petista, respondia focando na solução: “Precisamos de paz”.

No evento, Temer citou a Revolução dos Cravos contra a ditadura do fascista Antônio Salazar, dizendo que ela poderia ser um caminho de harmonia e tranquilidade para o Brasil, depois de tantos espinhos. “Fez com que Portugal crescesse enormemente. Não só politicamente como também se desenvolvesse extraordinariamente. Foi fruto desta flor da paz. Aliás, o que estamos muito precisando do Brasil, quem sabe tivéssemos lá uma revolução das rosas, ou dos lírios, para trocarmos flores e deixarmos os espinhos para trás”, disse Temer.